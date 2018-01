RTL: Drei Vorarlberger holen Weltcup-Punkte

Gleich drei Vorarlberger haben am Samstag Weltcup-Punkte im Riesentorlauf geholt: Elisabeth Kappaurer und Katharina Liensberger fuhren in Kranjska Gora auf die Plätze 14 und 17. Bei den Herren in Adelboden holte Magnus Walch die ersten Weltcup-Punkte seiner Karriere.

Im RTL von Kranjska Gora sind unter den besten 17 gleich zwei Vorarlbergerinnen zu finden: Elisabeth Kappaurer aus Bezau (14.) und Katharina Liensberger aus Göfis (17.). Der Sieg ging an Mikaela Shiffrin aus den USA. Kappaurer und Liensberger waren damit nicht nur zweit- und drittbeste Österreicherinnen in dem Rennen - nach Stephanie Brunner auf Rang fünf - sondern zeigten im zweiten Durchgang mit der zweit- bzw. drittschnellsten Zeit auf.

„Das war fast schon eine Übung für den Super-G nächste Woche“, scherzte Kappaurer (23), und Liensberger freute sich über ihre ersten Riesentorlauf-Punkte. „Das gute Ergebnis im Zagreb-Slalom hat sicher beflügelt“, sagte die 20-Jährige, die in Kroatien Achte geworden war.

Magnus Walch in Adelboden auf Rang 14

Im Herren-RTL von Adelboden holte der Lecher Markus Walch in seinem fünften Weltcuprennen seine ersten Weltcup-Punkte und fuhr auf Rang 14. „Ich dachte mir, ich habe nichts zu verlieren und gebe Vollgas im zweiten Lauf. Und das habe ich gemacht. Über die ersten Weltcuppunkte freue ich mich gewaltig.“

Die anderen Vorarlberger Marcel Mathis, Johannes Strolz und Christian Hirschbühl verpassten dagegen den zweiten Durchgang. Der Sieg ging erneut an Marcel Hirscher vor Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault.

