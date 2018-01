Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle in Lindau

In Lindau ist am Freitagabend eine neue Spielhalle überfallen worden. Drei maskierte und mit Messern bewaffnete Täter stürmten laut Polizei in die Halle - direkt zur Angestellten, die sie auf den Boden warfen. Die Täter sind mit 2.000 Euro Beute auf der Flucht.

Die Angestellte wurde laut Polizei durch ein Messer leicht an Hand, Finger und am Hals verletzt. Sie verweigerte die Herausgabe des Geldes, die Täter fanden aber den Schlüssel zum Safe und erbeuteten 2.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Raubes befanden sich drei Gäste in der Spielhalle in der Kemptener Straße, sie blieben unverletzt.

M. Shourot

Das Trio flüchtete zu Fuß, nach Angaben der Mitarbeiter der Spielhalle in Richtung Lindaupark und Bregenz. Laut Polizeiangaben waren alle drei Täter maskiert und mit Messern bewaffnet, einer trug einen grauen Trainingsanzug, einer der Täter soll etwa 1,70 m groß sein.