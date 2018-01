Handel auch dank Regenwetter gut gestartet

Vorarlbergs Handel ist gut ins neue Jahr gestartet. Vor allem der Handel in den Tourismusgebieten hat vom Wetter profitiert: So stand bei vielen Urlauben in den vergangenen Tagen statt Skifahren eine Shoppingtour auf dem Tagesprogramm.

Neben den Sportgeschäften habe aber auch der Lebensmittelhandel Umsatzzuwächse zu verzeichnen, sagt Spartensprecherin Theresia Fröwis. Der Lebensmittelhandel profitiere von Sturm, Regenwetter und Schneefall, weil viele Einheimische zu Hause bleiben und mehr Essen brauchen und auch viele Urlauber ihre Hütten und Ferienwohnungen nicht verlassen und somit nicht auswärts essen wie an einem Skitag.

Umsatzplus von bis zu drei Prozent

Insgesamt rechnet Fröwis für die ersten Tage des Jahres aber nur mit einem geringen Umsatzplus von bis zu drei Prozent. Als Grund gibt sie den starken Winterschlussverkauf an. Nur am vom Sturm geprägten Mittwoch war laut Fröwis auch im Handel nichts los.

Messepark: Kein überraschender Ansturm

Im Dornbirner Einkaufzentrum Messepark war wie jedes Jahr um diese Zeit viel Betrieb. Natürlich habe das schlechte Wetter dem Einkaufsmarkt in die Hände gespielt, sagt Eva Voit aus der Marketingabteilung, jedoch sei es kein überraschender Ansturm gewesen. Konkrete Besucher- oder Umsatzzahlen gibt es erst Ende Jänner. Gutscheine würden immer noch sehr viele eingelöst und auch der Winterschlussverkauf ziehe viele Besucher an. Laut Voit wird es aber wieder ruhiger, wenn am Montag die Schule beginnt.

