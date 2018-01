Umwelt: Wiederverwertung wird ausgeweitet

Das Wiederverwertungsprogramm des Umweltverbandes wird im Frühjahr ausgeweitet. Derzeit ist das „Re-Use“-Projekt auf Elektroartikel beschränkt, künftig können auch Haushaltsartikel oder Spielzeug abgegeben werden.

Seit fünf Jahren gibt es das „Re-Use“-Programm des Umweltverbandes. Alte oder defekte Elektrogeräte können in über 50 Gemeinden in den Bauhöfen kostenlos abgegeben werden. Anschließend werden sie in den „Carla“-Shops der Caritas überprüft und voll funktionstüchtig weiter verkauft.

Nun wird das Programm ausgeweitet. Im Zuge eines Pilotprojektes im Frühjahr können an bestimmten Sammeltagen auch Haushaltsartikel, Sportgeräte oder Kinderkleidung und Spielsachen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Damit soll die Nachhaltigkeit verbessert, Ressourcen gespart und die regionale Wertschöpfung gestärkt werden. Außerdem finden in den Werkstätten und Shops der Caritas durch das Programm Langzeitarbeitslose wieder eine Arbeit.

Vier Tonnen Elektrogeräte wiederverwendet

Rund acht Tonnen gebrauchte Elektrogeräte sind im Vorjahr an Vorarlbergs Bauhöfen zur Wiederverwertung abgegeben worden. Rund die Hälfte davon konnte wieder verwertet oder verkauft werden.

Die Unterhaltungselektronik macht bei der Wiederverwendung den Großteil der Geräte aus. Gefragt sind auch Großgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler, diese werden allerdings nur selten abgegeben.

Wichtig bei der Abgabe ist, dass die Geräte funktionstüchtig und sauber sind.

Re-Use-geeignete Elektrogeräte

sofern sie funktionstüchtig, komplett und sauber sind:

• Großgeräte wie Herde, Backrohre und ähnliches

• Haushalts- und Küchengeräte

• Elektro-Werkzeuge und Gartengeräte mit Kabel

• Unterhaltungselektronik

Nicht Re-Use-geeignet

• Kühlschränke und Gefriergeräte (hygienische Gründe)

• Handys und Computer (Datenschutz)

• Geräte mit Akkus (Akkuersatz zu teuer)

• Drucker (Patronenersatz zu teuer)

• Röhrenbildschirme (keine Abnehmer)

Auch diese Geräte können an den Sammelstellen der Gemeinden kostenlos abgegeben werden, gehen aber in die Verwertung.

Link: