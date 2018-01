Arlbergstraße gesperrt: Lech nicht erreichbar

Die Wettersituation hat zu einer steigenden Lawinengefahr geführt: In Vorarlberg gilt oberhalb von 2.000 Meter Stufe 4, also große Lawinengefahr. Deswegen musste am Donnerstag die Arlbergstraße gesperrt werden.

Die Situation stelle sich im kritisch dar, sagt Anton Wolf, Leiter der Lawinenkommission Stuben. In den letzten Tagen sei viel Neuschnee gefallen, jetzt regne es sehr stark. Dadurch erhöhe sich die Gefahr, dass Grundlawinen und Nassschnee-Lawinen die Arlbergstraße erreichen. Aus Sicherheitsgründen habe man sich daher für eine Sperre entschieden.

Ab Donnerstag, 19.00 Uhr, war die Arlbergstraße ab Alpe Rauz bis zur Landesgrenze gesperrt. Um 20.00 Uhr wurde dann eine Vollsperre in beide Richtungen ab Langen am Arlberg verhängt. Somit sind Lech und Zürs nicht mehr erreichbar. Eine Dauer der Sperre ist derzeit nicht absehbar. Am Freitagmorgen tagt die Lawinenkommission. Auch die L201 Walserstraße ist seit 18.30 Uhr taleinwärts gesperrt, eine Ampelanlage regelt den Verkehr.

Hohe Lawinengefahr

In Vorarlberg gilt oberhalb von 2.000 Meter Lawinenwarnstufe 4. Besonders angespannt sei die Situation in den Regionen Hochtannberg und Arlberg, heißt es in der Landeswarnzentrale. Wintersportler sollten die gesicherten Pisten auf keinen Fall verlassen.

