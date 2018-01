Wanderwege am Schwefelberg gesperrt

In Hohenems mussten die Spazier- und Wanderwege am Schwefelberg nach dem starken Sturm gesperrt werden. Nach wie vor weiter nicht benutzbar ist auch der Wanderweg Kaisergarten am Schlossberg.

Zahlreiche Bäume und Äste stürzten auf die Wanderwege am Schwefelberg. Deshalb hat die Stadt Hohenems de Wege aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Erst am Sonntag musste am Schlossberg bereits der Wanderweg „Kaisergarten“ wegen eines Felssturzes gesperrt werden. Auch diese Sperre bleibt nach Angaben der Stadt bis auf weiteres aufrecht - merh dazu in Wanderweg in Hohenems nach Felssturz gesperrt.

