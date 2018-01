Im Vorjahr wurden weniger Immobilien verkauft

Die Immobilien-Verkäufe in Vorarlberg sind im Vorjahr rückläufig gewesen: das berichtet das Immobilien-Netzwerk Remax. Grund dafür sei das spürbar geringere Angebot in Vorarlberg.

Vor allem im ersten Halbjahr 2017 habe man um neun Prozent weniger Immobilien als im Jahr zuvor verkauft, so Reinhard Götze, Geschäftsführer von Remax-Immowest. In der zweiten Jahreshälfte habe es zwar eine Entspannung gegeben, ein Minus im Vergleich zu 2016 werde aber bleiben.

Gute Situation für Verkäufer

Immobilien-Verkäufer dürften auch künftig mit guten Preisen rechnen, so Götze. Das liege einerseits am rückläufigen Angebot und anderseits an der nach wie vor großen Nachfrage nach Wohnimmobilien und Baugrundstücken.

Für das heurige Jahr rechnet Götze damit, dass sich der Trend des vergangenen Jahres ungebrochen fortsetzen wird.

