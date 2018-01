Mobbing an Schulen: Gesamtkonzept geplant

Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch will bis zum Sommer 2018 ein Gesamtkonzept zum Umgang mit Mobbing an Schulen erarbeiten. Derzeit gebe es Schwierigkeiten mit vielen verschiedenen Zuständigkeiten.

Durch verschiedene Zuständigkeiten sei es bisher schwierig, Opfer und ihre Familien umfassend zu unterstützen und ihnen dadurch wirksam zu helfen, sagt Rauch im ORF Vorarlberg-Interview. Für die Prävention sei die Kinder- und Jugendhilfe zuständig, in aktuellen Fällen seien aber schulunterstützende Institutionen wie Beratungslehrer und Schulsozialarbeiter für die konkrete Hilfe zuständig.

Konzept soll im Sommer fertig sein

Nun sei zu Jahresende ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt worden, so Rauch: Es sei gelungen, alle in einer Arbeitsgruppe zusammenzubringen, nun könne man ein Gesamtkonzept entwickeln. Dieses soll bis Sommer 2018 vorliegen.

