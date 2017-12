Kappaurer in Lienz auf Rang 12

Elisabeth Kappaurer hat beim Weltcup-Riesentorlauf in Lienz den 12. Rang belegt. Damit schrammte die 23-jährige Bezauerin nur knapp an ihrem besten Weltcupergebnis vorbei. Der Sieg ging an Federica Brignone.

Kappaurer war am Freitag hinter der fünftplatzierten Stefanie Brunner zweitbeste Österreicherin. Im Ziel zeigte sie sich zufrieden mit ihrer Darbietung: Sie sei zwei gute Läufe gefahren und freue sich über den guten Jahresabschluss, sagte sie gegenüber dem ORF.

GEPA pictures/ Andreas Pranter

Das bislang beste Weltcupergebnis gelang der Bezauerin im Februar in der Alpinen Kombination in Crans Montana – damals belegte sie am Ende den elften Gesamtrang.

