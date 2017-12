Schwere Beinverletzung nach Feuerwerk

Das Silvesterfeuerwerk schickt seine Schatten voraus. Im Vorfeld kam es in Dornbirn zu einem schweren Unfall. Ein junger Mann wurde durch einen Böller am Bein schwer verletzt.

Am Donnerstagabend zündete ein 22-jähriger Mann in Dornbirn auf einer Wiese einen Böller. Er hatte zuvor den Böller in ein ausgegrabenes Loch in der Wiese gelegt und mit einer Holzplatte abgedeckt. Zusätzlich stellte er sich mit beiden Beinen auf die Holzplatte.

Durch die Detonation des Böllers entstand ein großes Loch im Erdreich und die Holzplatte wurde in mehrere Teile zerrissen. Der 22-Jährige wurde am rechten Bein schwer verletzt und musste vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.