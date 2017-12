Altacher trainieren wieder in der Türkei

Nach einer einjährigen Pause trainiert Fußball-Bundesligist SCR Altach wieder in der Türkei. Die Altacher werden von 15. bis 24. Jänner 2018 ihre Zelte im Calista Resort Hotel in Belek aufschlagen.

Im Jänner 2017 hatten die Vorarlberger noch wie ihre Liga-Konkurrenten aufgrund der politischen Situation und unsicheren Lage in der Türkei auf einen Flug an die türkische Riviera verzichtet. In den Jahren zuvor war die Region um Antalya stets der Trainingslager-Hotspot der Liga-Teams gewesen.

GEPA pictures/ M. Hoermandinger

Testspiel gegen die Grasshoppers Zürich

Eines der Testspiele in der Türkei absolvieren die Altacher am 17. Jänner gegen Grasshoppers Zürich, den Arbeitgeber von ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner und dem von Salzburg ausgeliehenen Stürmer Marco Djuricin.