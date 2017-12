Tankstellenüberfall: Verdächtigter in U-Haft

Jener Mann, der am Samstagabend maskiert und bewaffnet eine Tankstelle in Rankweil überfallen haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 32-jährige Deutsche ist umfassend geständig.

Lange dauerte die Flucht des 32-Jährigen nicht: Bereits 20 Minuten nach dem Überfall klickten am Samstag an einer Bushaltestelle in Rankweil die Handschellen. Der Deutsche - er verfügt aber keinen festen Wohnsitz - war laut Polizei umfassend geständig und gab massive Geldnot als Motiv für die Tat an.

Noch an Heiligabend wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert, wo er am 25. Dezember dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser entschied, den Verdächtigen in Untersuchungshaft zu nehmen, wie die Staatsanwaltschaft Feldkirch am Mittwoch bestätigte.

Jugendliche finden Opfer

Dass die Tat am Samstag so schnell aufgeklärt werden konnte, ist zwei 15-jährigen Burschen zu verdanken. Sie hatten die am Boden liegende Tankstellenmitarbeiterin entdeckt und sofort die Polizei alarmiert, nachdem ihnen die schwer schockierte Frau den Überfall geschildert hatte - mehr dazu in Überfall auf Tankstelle in Rankweil.