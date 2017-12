Mögliche Kollision: Verletzte Skifahrer ohne Erinnerung

Aus Damüls sind am Sonntagvormittag zwei Skifahrer mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins LKH Feldkirch geflogen worden. Die beiden gaben an, vermutlich miteinander kollidiert zu sein, konnten sich aber nicht an den Unfall erinnern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr meldeten sich die beiden Vorarlberger im Alter von 27 und 33 Jahren bei der Pistenrettung in Damüls und gaben an, dass sie vermutlich soeben bei der Skiabfahrt zur Sunnegg Talstation (Piste 1, 2 oder 2a) miteinander kollidiert seien.

Sie konnten sich jedoch beide nicht mehr an den Unfallhergang erinnern und klagten über Übelkeit, Kopf- und Nackenschmerzen. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung vor Ort wurden beide mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma mit dem Hubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallort machen können, werden gebeten, sich bei der PI Dornbirn (Tel. +43 (0) 59 133 8140) zu melden, zuständig ist ein dortiger Beamter der Alpinpolizei.