Gartenschuppen in Hard ausgebrannt

Bei einem Brand in Hard ist am Dienstagmorgen die Fassade eines Mehrfamilienhauses schwer beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem Gartenschuppen aus Blech ausgebrochen, die vollständig ausbrannte.

Die Gartenhütte in der Harder Sägewerkstraße geriet gegen 6.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Löschversuche durch Hausbewohner und Polizisten verliefen erfolglos. Erst die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und schlussendlich löschen.

Ein Übergreifen der Flammen auf ein direkt daneben stehendes Mehrfamilienhaus konnte verhindert werden, allerdings wurde die Außenfassade des Mehrfamilienhauses durch den Rauch und die Hitze schwer in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein neben der Gartenhütte parkendes Fahrzeug wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.

