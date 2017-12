17-jähriger Tourengeher in der Nacht gerettet

In Lech ist ein 17-jähriger Skitourengeher in der Nacht auf Dienstag nach stundenlanger Such- und Bergungsaktion in Sicherheit gebracht worden. Der Brite konnte noch mittels SMS eine Standortmeldung an seinen Vater absetzen, bevor der Handykontakt abriss.

Der 17-Jährige unternahm am Montagnachmittag gegen Abraten seiner Eltern alleine eine Skitour im Bereich des „Rauhen Kopfes“ in Lech. Dabei kam der Jugendliche von der Skispur ab und verstieg sich im steilen und felsdurchsetzten Gelände. Er konnte noch mittels SMS eine Standortmeldung an seinen Vater abschicken, bevor der Handykontakt abriss.

Gegen 21.30 Uhr konnte der Jugendliche mehrere hundert Meter von den angegebenen Koordinaten entfernt vom Notarzthubschrauber Christophorus 8 aus gesichtet werden. Die Bergretter führten den Jugendlichen in flacheres Gelände, von wo er durch einen nachtflugtauglichen Schweizer Hubschrauber mittels Seil geborgen wurde. Um 01.30 Uhr konnte der 17-Jährige leicht verletzt und unterkühlt ins Tal gebracht werden.