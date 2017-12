Warum Christen Angst vor dem Islam haben

Der Pastoraltheologe Paul Zulehner spricht im ORF Radio Vorarlberg-Interview über die Christen, die nicht so schlecht sind, wie es die Statistiker gerne hätten und die eigene Schwäche, die sich in der Angst vor dem Islam zeige.

Die österreichischen Christen fühlen sich stärker zu religiösen Ritualen hingezogen, als man meinen würde. Diese Ansicht vertritt Zulehner im Gespräch mit dem ORF Vorarlberg. Zwar treffe es zu, dass die Zahl der Kirchgänger an normalen Sonntagen deutlich geringer sei als jetzt zu Weihnachten. Der Kirchgang an Sonntagen sei aber nicht das einzige Kriterium, sagt Zulehner. Gerade bei Beerdigungen sehe man noch immer, wie kirchliche Rituale Menschen gerade in Extremsituationen Trost spenden könne, sagt Zulehner.

Zulehner greift im ORF-Internview islamfeindliche Tendenzen in der österreichischen Gesellschaft und Politik scharf an. Die Gefahr durch islamistischen Terror sei kleiner als die, bei einer Autofahrt über einige hundert Kilometer zu verunglücken, sagt Zulehner. Zwar sei Terror natürlich abzulehnen. Terror als Grund zur Abschottung gegen Fremde herzunehmen, greife aber viel zu kurz. Diese Tendenz zur Entsolidarisierung werde auch auf Einheimische noch zurückfallen.

„Angst vor dem Islam zeigt eigene Schwäche“

Laut UNO würde der Anteil der Muslime von vier auf sechs Prozent steigen, könnten alle Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien nach Europa kommen. Da von einer Islamisierung zu sprechen, sei einfach nur zynisch, sagt Zulehner. Dass eigentliche Problem sei nicht der Islam, sondern die Schwäche des Christentums. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte einmal gesagt, wer hindert uns in die Kirche zu gehen oder die Bibel zu lesen. Wäre das Christentum selber stärker, dann hätten wir auch keine Angst vor dem Islam, sagt Zulehner. Die Angst vor dem Islam sei nur das Eingeständnis der eigenen Schwäche.

Das gesamte ORF Radio Vorarlberg-Interview zum Nachhören. ORF-Redakteur Jürgen Peschina hat mit Zulehner gesprochen.

