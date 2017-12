Feuer in Gartenschuppen breitete sich aus

Feueralarm hat es am Heiligen Abend auch in Lauterach gegeben. Ein Gartenschuppen geriet aus noch unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff auch auf zwei angrenzende Garagen über.

Laut Polizei befand sich im Schuppen ein Holzofen. Die Feuerwehr Lauterach konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Der entstandene Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Die Feuerwehr Lauterach war mit fünf Fahrzeugen und 50 Mann im Einsatz.