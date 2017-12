Reihenhaus brannte am Heiligen Abend

In einem Reihenhaus in Dornbirn ist am Heiligen Abend ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen.

Als die Feuerwehr gegen 21.00 Uhr eintraf, kamen Flammen aus einem Fenster. Das Feuer drohte aufs Dach überzugreifen. Verletzt wurde niemand. Ursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.

zurück von weiter

Link: