Postkartenräuber in U-Haft in Feldkirch

Am Donnerstagabend ist der so genannte Postkartenräuber von den deutschen Behörden nach Vorarlberg ausgeliefert worden und am Freitag wurde dann die Untersuchungshaft über den 54-jährigen Tiroler verhängt.

Der so genannte Postkartenräuber sitzt in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Das bestätigt Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, auf ORF-Anfrage. Laut Rusch ist der Tiroler Donnerstagabend von den deutschen Behörden an Vorarlberg ausgeliefert worden, am Freitag sei die U-Haft über den 54-Jährigen verhängt worden.

Wie berichtet, war der Mann im September bei einem versuchten Raubüberfall in Deutschland verhaftet worden und saß bisher im Gefängnis von Kempten. Dem Verdächtigen werden in Vorarlberg elf Überfälle auf Bank- und Postfilialen zur Last gelegt, in Deutschland drei. Neun Jahre lang suchte die Polizei nach dem Mann. Ihm drohen jetzt bis zu 15 Jahre Haft.