Überfall auf Tankstelle in Rankweil

In Rankweil hat am Samstagabend ein vorerst unbekannter Täter eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld. Der Täter konnte zunächst mit dem Bargeld flüchten.

Samstagabend gegen 20.00 Uhr betrat ein vorerst unbekannter Mann, maskiert mit einem Schal und einer Pistole einen Tankstellenshop in Rankweil. In dem Shop befand sich zu diesem Zeitpunkt nur eine Mitarbeiterin.

Der Mann bedrohte die Frau mit der Waffe und forderte Bargeld aus der Kassa, welches die Frau ihm auch gab. Danach befahl der Täter der Frau sich auf den Boden zu legen und nicht zu bewegen und flüchtete zu Fuß.

Zwei Jugendliche endeckten das Opfer

Kurze Zeit später wollten zwei 15-jährige Burschen in der Tankstelle einkaufen und stellten fest, dass die Türe versperrt war und entdeckten die am Boden liegende Frau. Nachdem die Frau den beiden Jugendlichen den Überfall geschildert hatte, alarmierten diese umgehend die Polizei.

Täter 20 Minuten nach Überfall gefasst

Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet und nur 20 Minuten nach dem Überfall konnte der Täter gefasst werden. Eine Sektorstreife der Polizei Rankweil konnte den Mann an einer Bushaltestelle in Rankweil festnehmen. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus Deuschland. Wie sich herausstellte war die Waffe eine Spielzeugpistole. Der Täter gestand die Tat und gab an aus massiver Geldnot gehandelt zu haben. Er wird wohl noch am Heilig Abend in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden.

Die Tankstellenmitarbeiterin erlitt einen schweren Schock und musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.