Wohnhaus nach Brand evakuiert - sechs Verletzte

Wegen eines Küchenbrands musste ein Mehrfamilienhaus in Bregenz in der Nacht auf Samstag evakuiert werden. Sechs Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Brandursache dürfte eine nicht ausgeschaltete Herdplatte gewesen sein.

Laut Polizeiangaben brach der Brand gegen 3.30 Uhr in einer Wohnung des Mehrparteienhauses in der Gotengasse aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das Stiegenhaus bereits völlig verraucht gewesen, weshalb die acht anwesenden Bewohner aus dem Gebäude gebracht wurden. Vier Bewohner und zwei Polizeibeamte erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ins Landeskrankenhaus Bregenz transportiert.

Der Feuerwehr Bregenz Rieden gelang es rasch, den Brand zu löschen. An der Wohnung, in der vier Personen leben, entstand schwerer Sachschaden. Sie wurde durch den Brand unbewohnbar. Die übrigen Hausbewohner durften wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Rieden war mit vier Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz, die Rettung mit zwei Fahrzeugen, vier Helfern und einem Notarztteam.