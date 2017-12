Leichtes Plus im Weihnachtsgeschäft

Mit dem heutigen Einkaufssamstag endet das große Weihnachtsgeschäft für den heimischen Handel. Nach aktuellem Stand gibt es heuer ein leichtes Umsatzplus von rund einem Prozent.

Das Geschäft läuft heuer gut - in fast allen Branchen. Vor allem der frühe Wintereinbruch habe das Geschäft im Sporthandel angekurbelt, sagt die Spartenobfrau in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Theresia Fröwis. Im Vorarlberger Handel dürfte der Umsatz bei rund 80 Millionen Euro und damit knapp über dem Vorjahresergebnis liegen.

Vor allem die Online-Konkurrenz werde immer stärker, sagt Fröwis: „Im Moment, denke ich, sind es so ziemlich genau zehn Prozent - wahrscheinlich etwas darüber - was online über den Ladentisch geht.“ Dem können die Fachgeschäfte aber noch mit Service und individueller Beratung entgegen wirken.

Hauptgeschäft noch nicht vorüber

Das große Geschäft ist mit dem heutigen Einkaufssamstag aber noch nicht gelaufen. Vor allem in den Städten und Tourismusgemeinden zählen auch die Tage nach Weihnachten zu den Umsatzstärksten im Jahr. „In den Tourismusgemeinden und Städten geht es jetzt noch einmal so richtig los, wenn die Gäste da sind“, so Fröwis.