Hard und Bregenz mit Siegen ins Play-Off

In der Handball Liga Austria haben sich beide Vorarlberger Teams mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschieden können. Bregenz siegte bei Bruck mit 29:27, Hard schlug Krems zuhause 29:25.

587 Tage ohne Niederlage: Die Heimserie der roten Teufel hielt am Freitag auch gegen Krems - auch wenn es in den ersten 30 Minuten lange Zeit nicht danach aussah. Den Hardern waren die Strapazen der letzten Monate inklusive Champions League- und EHF-Cup-Spielen besonders in der Abwehr anzumerken.

Die Weihnachtspause komme gerade recht, meint Trainer Petar Hrachovec, der mit Platz zwei im Grunddurchgang - einen Punkt hinter den Fivers Margareten - sehr zufrieden ist: „Ich habe nicht mit so vielen Punkten gerechnet und wir sind sehr gut im Plan, finde ich.“ Für die anstehende Bonusrunde und die Play-Offs ab Februar rechnet Hrachovec neben den Fivers auch mit Bregenz und Krems.

Hrachovec-Nachfolger schon im Februar?

Für Hrachovec wird es eine Abschiedstour werden. Der Tscheche wird den Meister mit Saisonende in Richtung Schaffhausen verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Sportvorstand Thomas Huemer möchte diesen vielleicht sogar schon vor dem Start der Bonusrunde präsentieren. Man lasse sich jetzt Zeit und sondiere den Markt. Man habe schon interessanten Gespräch geführt, sagt Huemer. Er rechnet mit einer Entscheidung im Februar oder März.

Die Bregenzer hätten die Weihnachtspause wohl gerne nach hinter verschoben. Die Mannschaft von Jörg Lützelberger durfte sich zum Abschluss des Grunddurchgangs mit dem Sieg gegen Bruck über das siebente Spiel ohne Niederlage freuen. Interessant wird sein, wie die Bregenzer in der Bonusrunde den Abgang von Kreisläufer Bojan Beljanski verkraften werden.

