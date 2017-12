Pensionist züchtet Marihuana in eigener Plantage

Ein 68-Jähriger Vorarlberger wurde am Freitag wegen Suchtgiftdelikten und unerlaubtem Waffenbesitz zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und rund 12.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Er hatte laut Anklage eine Indoor-Plantage mit 72 Marihuna-Pflanzen betrieben.

Die Ernte war offenbar ertragreich: Beim Angeklagten wurden eineinhalb Kilo Cannabis-Kraut mit einem hohen THC-Gehalt von 16 Prozent entdeckt, sowie eine Schusswaffe. Der Vorarlberger bekannte sich nicht schuldig. Das Gericht sah die Sache jedoch anders.

Der Pensionist schob Schuld auf einen Unbekannten

Der Angeklagte tischte der Richterin eine Geschichte auf, über die selbst sein Verteidiger die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Er konnte seinen Mandanten allerdings nicht davon abbringen, einem gewissen „Doboslav“ die Indoor-Plantage in die Schuhe zu schieben. Doboslav habe die Pflanzen gegossen und geerntet, so der Pensionist. Für den Staatsanwalt blieb Doboslav ein Phantom. In Wahrheit habe der 68-Jährige mit seinen Söhnen nahezu einen Familienbetrieb geführt, so seine Argumentation. Einer der Söhne ist bereits einschlägig wegen Suchtgiftdelikten vorbestraft.

Richterin glaubte dem Angeklagten kein Wort

Suchtgift im Schlafzimmer und eine Pistole dazu - die Richterin hatte genug gehört und glaubte kein Wort. Der Appell der Verteidigung an den Weihnachtsfrieden und ein äußerst mildes Urteil verpuffte im Gerichtssaal. Der Angeklagte wurde zu vier Monaten Haft auf Bewährung und rund 12.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Pensionist nahm Bedenkzeit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Amphetamine im Internet bestellt: Ein Jahr Haft

Zudem wurde am Landesgericht Feldkirch am Freitag ein 28-jähriger Angestellter wegen Drogendelikten zu einem Jahr Haft verurteilt. Er hatte im Darknet Amphetamine bestellt. Ein Großteil der Päckchen war am Flughafen Frankfurt abgefangen worden. Der 28-Jährige sagte, er habe einen anstrengenden Job gehabt und Amphetamine zum Aufputschen gebraucht. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Verteidigung beantragte Therapie statt Strafe.