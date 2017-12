Gesundheitsrisiko durch Laserdrucker

Laserdrucker stehen seit Jahren unter Verdacht, gesundheitsgefährdende Emissionen auszustoßen. Sie sollen wahre Giftschleudern sein, so Erhebungen von Wissenschaftlern und Ärzten.

Der Laserdrucker hat gegenüber dem Tintenstrahldrucker einen wahren Siegeszug angetreten. Die teuren Farbkartuschen müssen nicht mehr regelmäßig gewechselt werden. Das erspart vor allem in Großraumbüros Arbeit und Geld. Inzwischen gibt es allerdings ein gewichtiges Argument gegen die beliebten Laserdrucker. Sie sollen wahre Giftschleudern sein.

Durch das Fixieren des Toners auf dem Papier entstünden Milliarden feinster Partikel durchschnittlich zwei Milliarden pro gedruckter Seite, so Forscher. Bei jedem ungefilterten Druck würden die ultrafeinen Teilchen bis tief in die Lungenbläschen eingeatmet. Sie sollen giftige Metalle wie zum Beispiel Blei, Kadmium, Kohlenstoffe oder das krebsverdächtige Carbon Black enthalten.

Internationale Studien kommen zum Ergbnis: Setzt man Tiere oder Menschen nur kurze Zeit und in niedriger Dosis Laserdruckeremissionen aus, entzünden sich die Atemwege, verändern sich Zellen - bis hin zu DNA-Schäden. Auch Demenz könnte begünstigt werden.

Weitere Krankmacher im Büro

Der Vorarlberger Arbeitsmediziner Heinz Fuchsig sieht die Gefahr nicht ganz so dramatisch. In Vorarlberg gebe es keine akuten Fälle, dennoch gelte das Vorsorgeprinzip - das heißt, man sollte im Büro nicht direkt neben einem stark frequentierten Laserdrucker sitzen. Für Fuchsig gibt es aber ganz andere Krankmacher im Büro. Neben dem Raumklima könne auch ein schlechtes Klima zwischen den Mitarbeitern krank machen, sagte Fuchsig in Vorarlberg heute.