Postkartenräuber zu Weihnachten in Vorarlberg

Der sogenannte Postkartenräuber wird laut den „Vorarlberger Nachrichten“ noch vor Weihnachten nach Vorarlberg überstellt. Derzeit sitzt der Mann noch in Kempten (D) in Untersuchungshaft.

Nachdem die deutschen Behörden einer Auslieferung nach Vorarlberg zugestimmt haben, werden die mutmaßlichen Raubdelikte in Deutschland ebenfalls in Vorarlberg verhandelt. Wann der Prozess in Feldkirch beginnen wird, ist noch unklar, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Heinz Rusch.

Der Tiroler soll der seit Jahren gesuchte Postkartenräuber sein. Der Mann aus dem Bezirk Landeck wurde im September bei einem missglückten Bankraub in Bayern festgenommen. Insgesamt soll der Mann in Vorarlberg und im Allgäu (D) 13 Raubüberfalle und ein versuchten Raubüberfall gegangen haben. Vor allem seine Postkarten an die Ermittler, in denen er weitere Überfälle ankündigte, sorgten für Aufsehen.

