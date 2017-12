Wo an Heilig Abend eingekauft werden kann

Wer vor Weihnachten noch Einkäufe zu erledigen hat, muss sich beeilen: Der 24. Dezember fällt bekanntlich auf den Sonntag - an diesem Tag sind die Geschäfte grundsätzlich geschlossen. Im Lebensmittelbereich gibt es aber Ausnahmen.

Weil der 24. Dezember ein Sonntag ist, gelten die ganz normalen Sonntagseinkaufsregeln. Das heißt: Die meisten Geschäfte sind geschlossen. Ausnahmen gibt es in Tourismusgebieten und bei Tankstellen und Bäckereien - dieses Jahr allerdings auch bei großen Lebensmittelketten. Dort, wo es gesetzlich erlaubt ist, sind die Einkaufstüren offen.

19 Sutterlüty-Filialen geöffnet

So auch bei Sutterlüty. Weil in den meisten Filialen der vordere Bereich ein Gastronomie-Bereich ist, kann dieser - abgetrennt vom restlichen Lebensmittelladen - geöffnet werden. Angeboten wird dann das „Tankstellensortiment“: Von 8.00 bis 12.00 Uhr können hier Last-Minute-Besorgungen gemacht werden.

Wer hat an Weihnachten offen? Am 24. Dezember sind die Geschäfte heuer grundsätzlich geschlossen - im Lebensmittelbereich gibt es aber Ausnahmen.

Normalerweise arbeiten sonntags nur zwei Mitarbeiter in einer Sutterlüty-Filiale, am 24. Dezember wird es aber ein Drittel des Teams sein. Wobei man beispielsweise Rücksicht auf Mütter mit kleinen Kindern nehme, sagt Pressesprecherin Katharina Rehm. Bei Sutterlüty sind 19 von 23 Filialen am Heiligen Abend stundenweise geöffnet.

„Der Sonntag ist der Sonntag“

Anders bei Spar, Interspar und Eurospar. Dort sind 102 Filialen zu, nur drei haben Bistros im Eingangsbereich, die am 24. Dezember offen sind. Wer keinen Bistro-Bereich hat - wie Hofer - hat am Sonntag ohnehin geschlossen.

Bei den deutschen Nachbarn wurde heuer darüber diskutiert, am 24. Dezember alle Geschäft zu öffnen. Diesbezüglich habe sich die Position der Sozialpartner nicht geändert, sagt Bernhard Heinzle von der Gewerkschaft der Privatangestellten: Der Sonntag sei der Sonntag, auch wenn das Datum der 24. Dezember sei. „Ich muss halt daran denken, dass ich am Samstag einkaufen gehe, damit ich am Sonntag nicht verhungere“, fügt Heinzle schelmisch hinzu.