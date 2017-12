Hackschnitzel-Lager in Bartholomäberg in Brand

In einer Firma in Bartholomäberg-Gantschier sind am Dienstagvormittag mehrere tausend Kubikmeter Hackschnitzel in Brand geraten. Am frühen Abend war die Feuerwehr noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Laut Einsatzleiter Florian Beiser hatte die Feuerwehr den Brand in den frühen Abendstunden im Griff, es gebe aber nach wie vor zahlreiche Glutnester. Vor Einbruch der Dunkelheit mussten daher Flutlichter aufgebaut werden.

Einem Lokführer der Montafonerbahn war der Brand beim Vorbeifahren aufgefallen. Der Einsatz gestaltet sich äußerst schwierig, da die Hackschnitzel zum Löschen umgelagert werden müssen. Die Brandursache ist noch unbekannt.