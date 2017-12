Winter-Schwimmerin löste große Suchaktion aus

Eine Frau, die im winterlich kalten Bodensee schwimmen ging, hat am Montag in Bregenz eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Die Frau wurde erst einen Tag später gefunden - als sie wieder ins Wasser steigen wollte.

Eine Passantin hatte am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr beobachtet, wie die junge Frau beim Gondelhafen in Bregenz ins Wasser stieg und einige Meter schwamm. Dann verlor die Passantin die Frau aber aus den Augen. Lediglich der Rucksack der Frau stand noch am Bodenseeufer.

Bei der sofort eingeleiteten Suche entdeckten die Einsatzkräfte sowohl Fußspuren ins Wasser als auch aus dem Wasser heraus. Trotz eines Großaufgebots an Einsatzkräften - die Österreichische Wasserrettung war mit neun Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz, die Feuerwehren Bregenz Stadt und Hard mit insgesamt drei Fahrzeugen, zwei Booten und 28 Mann, die Seepolizei Hard mit einem Boot und zwei Beamten sowie die Polizei mit vier Fahrzeugen, einem Hubschrauber und zehn Beamten - blieb die Gesuchte verschwunden.

Nach drei Stunden wurde die Suchaktion eingestellt, sie sollte am Dienstagvormittag fortgesetzt werden. Gegen 8.30 Uhr wurde die junge Frau schließlich entdeckt, als sie wieder ins Wasser steigen wollte. Sie wurde zur weiteren Abklärung des Sachverhalts einvernommen.