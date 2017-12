Stromausfall legt Kleinwalsertal lahm

Ein großflächiger Stromausfall im südlichen Oberallgäu hat am Montag auch das Kleinwalsertal betroffen. 5.000 Menschen waren rund eine Stunde ohne Strom.

Um 18 Uhr 36 fiel am Montag in etwa 20.000 Haushalten in Immenstadt, Sonthofen, Fischen, Oberstdorf und Kleinwalsertal für eine Dreiviertelstunde der Strom aus. Ursache waren mehrere umgestürzte Bäume, die in der Nähe von Immenstadt auf eine Hochspannungs-Freileitung gefallen waren. Die Reparaturarbeiten beginnen am Dienstagmorgen. Die Haushalte werden währenddessen über eine zweite Leitung versorgt.

