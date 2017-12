Familienlotsen unterstützen junge Eltern

Das 2016 initiierte Projekt „Auf gute Nachbarschaft - von klein auf“ wird im kommenden Jahr von Frastanz auf weitere Gemeinden übertragen. „Familienlotsen“ betreuen Eltern mit Kindern von der Geburt an.

Junge Eltern und neu zugezogene Familien mit kleinen Kindern werden von Familienlotsen besucht. Das geschieht freiwillig und wenn es von den Familien gewünscht wird. Aufgesucht werden Familien mit Kindern ab der Geburt bis ins Alter von fünf Jahren.

Vertrauensverhältnis wird aufgebaut

In Frastanz informieren acht ehrenamtliche Helfer über Kinderaktivitäten in der Gemeinde, stellen Kontakt zu Vereinen her oder geben Rat, erläutert die Initiatorin der Familienlotsen, Vize-Bürgermeisterin Ilse Mock. Manchmal sprächen Familien allfällige Probleme selbst an. Die Familienlotsen schaffen ein Vertrauensverhältnis zu den Familen. Wenn es wirklich Probleme gibt, werden Fachleute eingeschaltet.

Der Erfolg der Familienlotsen sprach sich nun in anderen Gemeinden herum. Im kommenden Jahr bieten auch Dornbirn, Alberschwende und Lauterach diesen Service an.

