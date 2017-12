Reiter rechnet mit Unterstützung für WM

Nach dem erfolgreichen Weltcupwochenende der Snowboarder werden die Pläne im Montafon konkreter, sich für die Austragung der Weltmeisterschaft 2025 zu bewerben. Mario Reiter rechnet mit der Unterstützung des österreichischen Verbandes.

Der ÖSV sei all die Jahre immer als Veranstalter aufgetreten, sagt Marketing-Experte Reiter. „Und wenn wir so starke Regionen haben, wie es das Montafon ist, und wenn es da ein klares Bekenntnis dazu gibt, dann wird es nicht an der Skiverbandsseite scheitern“, so Reiter. „Das kann ich mir nicht vorstellen.“

Die Snowboarder Alessandro Hämmerle und Markus Schairer belegten am Samstag beim Heimweltcup im Montafon die Ränge zwei und drei im Snowboard-Cross-Bewerb. Am Sonntag belegten sie beim Teambewerb den zweiten Platz.

