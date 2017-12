Autobrand auf Autobahn gelöscht

Einen aufsehenerregenden Feuerwehreinsatz hat am Sonntag ein brennendes Auto auf der Rheintalautobahn (A14) bei Hörbranz ausgelöst. Der Brand konnte vor dem Pfändertunnel-Portal gelöscht werden.

Das Auto geriet aus unbekannter Ursache während der Fahrt auf der A14 in Hörbranz in Brand. Die 71-jährige Lenkerin bemerkte während der Fahrt Rauchentwicklung im Motorraum und hielt ihren PKW auf dem Pannenstreifen an. Der Brand konnte von der Feuerwehr Hörbranz gelöscht werden. Der PKW wurde total beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz führte zu einer einstündigen Behinderung auf der Autobahn.