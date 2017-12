Hrachovec verlässt Meister Hard im Sommer

Trainer Petr Hrachovec wird Handballmeister Alpla Hard im Sommer 2018 verlassen. Wie Alpla Hard am Samstag mitteilte, werde der 45-jährige Tscheche seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Diese Entscheidung habe Hrachovec aus „aus familiären Gründen“ getroffen, so heißt es in einer Aussendung der Harder Handballer. Hards sportlicher Leiter Thomas Huemer akzeptiere die Entscheidung von Hrachovec. Sie sei vesrtändlich. Die Türe bleibe für ihn aber immer offen, so Huemer.

Hrachovec betreut neben Hard auch noch die Schweizer U21-Nationalmannschaft. Hrachovec’ Familie (zwei Kinder) lebt seit zehn Jahren in Schaffhausen.

Am Freitag war Hard am vorletzten Spieltag der Hauptrunde im Ländle-Derby bei Bregenz mit 22:28 unterlegen und hatte den Fivers damit vorzeitig zu Platz eins nach der ersten Saisonphase verholfen.