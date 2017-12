Kleinbus mit sechs Insassen abgestürzt

Ein deutscher Lenker eines Kleintransporters ist Samstagvormittag in Au von der Straße abgekommen. Der Bus stürzte rund acht Meter ab. Alle sechs Insassen blieben unverletzt. Der Lenker war laut Polizei alkoholisiert.

Nach Angaben der Polizei in Au war der 24-jährige Lenker mit fünf weiteren Personen in einem VW-Bus von Au Richtung Damüls bergwärts auf der Schneefahrbahn unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab und stürzte rund acht Meter über eine Böschung ab. Dabei überschlug sich der Bus seitlich, blieb an einem Baum hängen und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Lenker war alkoholisiert

Alle sechs Insassen blieben laut Polizei unverletzt und konnten sich selbst aus dem Bus befreien. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alko-Test verlieft positiv. Ermittlungen zu „Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr“ sind im Gange.

Die Fahrzeugbergung erfolgte per Lkw-Kran.