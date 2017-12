Beschneiung schützt vor Millionenverlusten

Die Zahl der Schneekanonen und Schneelanzen in Vorarlberg ist weiter im Steigen begriffen: 380 zusätzliche Geräte sind heuer in Betrieb. Sie seien auch dringend notwendig, argumentieren Seilbahn- und Tourismusvertreter.

Insgesamt sorgen 1.780 Schneekanonen und Schneelanzen für ideale Pistenverhältnisse im Land. Würde es diese Beschneiungsanlagen nicht geben, wären die Verluste für den Vorarlberger Tourismus erheblich, sagte Spartenobmann Elmar Herburger bei einem Pressegespräch am Freitag. Rund 90 Mio. Euro Brutto-Umsatz würden in den Monaten November und Dezember wegfallen. 41 Mio. Euro würden demnach in der Hotellerie und Gastronomie fehlen, 19 Mio. Euro im Sport- und sonstigen Handel, 16 Mio. bei den Seilbahnen.

Technische Neuerungen senken Energiebedarf

Zu den Argumenten der zahlreichen Beschneiungsgegner sagte Markus Comploj, Fachgruppenobmann der Seilbahnen, dass es keine Konkurrenz mit dem Trinkwasserbedarf gebe - die Nordalpen seien ohnehin sehr wasserreiche Gebiete. Der Stromverbrauch betrage dabei lediglich 4,2 Kilowattstunden pro Skifahrer und Tag. Durch technische Neuerungen konnte der Stromverbrauch außerdem von drei auf 1 Kilowattstunde pro Kubikmeter reduziert werden.

Zudem setzen die Skigebiete zunehmend auf erneuerbare Energie. 85 Prozent würden bereits auf diese Energiequellen setzen. Eine Südtiroler Firma habe beispielsweise Schneelanzen entwickelt, die um 80 Prozent weniger Energie benötigten als herkömmliche Schneeerzeuger.