Weltcup Montafon: Graf bereits out

Beim Ski- und Snowboardcross Weltcup im Montafon ist am Freitag endlich der Startschuss gefallen. Für den einzigen Vorarlberger im Skicross-Wettbewerb ist es am Vormittag aber nicht nach Wunsch gelaufen.

Der Dornbirner beendete das Sechzehntel-Finale auf dem vierten und letzten Platz und verpasste somit den Einzug ins Achtelfinale relativ klar. Für Graf gibt es daher auch keine Weltcup-Punkte. Der Sieg ging bei den Herren an Sergey Rizik aus Russland, Adam Kappacher landete als bester ÖSV-Fahrer auf Platz sieben. Bei den Damen gewann die Schweizerin Fanny Smith, beste Österreicherin war Kathrin Ofner auf Rang neun.

Am Nachmittag starten die Snowboarder ins Weltcupwochenende. Aufgrund der prognostizierten Schneefälle für Samstag werden die Herren heute nicht nur die ersten Trainingsläufe, sondern gleich auch die Qualifikation absolvieren. Mit Markus Schairer, Alessandro und Luca Hämmerle sind drei Vorarlberger am Start die sich für das morgige Finale der besten 32 qualifizieren können. Am Donnerstag mussten Training und Qualifikation wetterbedingt nicht ausgetragen werden - mehr dazu in Schnee behindert Weltcup im Montafon.