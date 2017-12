Gemeindevertreter diskutieren über IKEA

In Lustenau beschäftigt sich die Gemeindevertretung am Donnerstagabend erneut mit der Ansiedlung des Möbelriesen IKEA. Anlass ist die Bildung der Bürgerinitiative „Lebenswertes Lustenau“, die vor zwei Wochen an die Öffentlichkeit getreten ist.

ÖVP-Bürgermeister Kurt Fischer stellte vor der Sitzung klar, dass er nicht der Proponent IKEAs sei. Er wolle die Sache als Bürgermeister sauber und gut über die Bühne bringen. Zu prüfen sei jedenfalls die Fragestellung der von der Initiative angestrebten Volksabstimmung, in der vom zusätzlichen „Verkehrserreger“ IKEA die Rede ist. Mehrere Rechtsexperten hätten sie als problematisch bezeichnet, sagte Fischer. Auch darüber müsse man reden, die Entscheidung werde aber erst nächste Woche von der Gemeindewahlbehörde getroffen.

Sollte die Volksabstimmung gegen IKEA ausgehen, sei das Thema erledigt. Sollten die Bürger dafür stimmen, bestehe weiter die Chance, dass IKEA komme. Die letzte Entscheidung liege aber immer noch beim Konzern selbst. Bei der Bürgerinitiative hält man Änderungen in der Fragestellung grundsätzlich für möglich, es gehe um die Sache. Auf die Sammlung von Unterschriften und die Kontakte mit den Bürgern werde man aber nicht verzichten.

