Beim Schneerutschen in Auto geprallt

Ein fünfjähriges Kind ist am Mittwoch in Mellau beim Schneerutschen in ein Auto geprallt. Das Kind wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei rutschte das Kind gegen 12.00 Uhr von einem Schneehaufen auf die Gemeindestraße und prallte gegen das Heck eines vorbeifahrenden Autos. Das Kind erlitt laut Polizei einen Oberschenkelbruch. Nach der ambulanten Behandlung bei einem Arzt wurde das Kind in die häusliche Pflege entlassen.