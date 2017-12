25-Jähriger täuschte Raubüberfall vor

Ein erfundener Raubüberfall wird für einen 25-jährigen Unterländer ein gerichtliches Nachspiel haben. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, ausgeraubt und geschlagen worden zu sein - eine glatte Lüge, wie sich herausstellte.

Der Mann hatte am Sonntag Anzeige bei der Polizei Höchst erstattet. Er sei in der Nacht davor in der Bahnhofstraße in Dornbirn von drei Männern überwältigt und geschlagen worden sein. Dabei seien ihm Geldbörse und Handy geraubt worden.

Den ermittelnden Beamten in Dornbirn kamen aber Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Angaben. Schließlich gab der 25-Jährige zu, den Überfall frei erfunden zu haben. Die Verletzungen im Gesicht habe er sich selbst zugefügt. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.