Hohenems investiert kräftig

In Hohenems ist Dienstagabend das Budget 2018 beschlossen worden. Einnahmen und Ausgaben betragen laut Voranschlag 52,3 Millionen Euro. Unter anderem investiert die Stadt sieben Millionen Euro in die Volksschule Schwefel.

Budget angenommen Mit 29:7 Stimmen (Emsige und Grüne, SPÖ stimmten dagegen) wurde das Budget in der Stadtvertretungssitzung am Dienstag angenommen.

Das Gesamtbudget der Stadt Hohenems beläuft sich 2018 auf 52,3 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresbudget von rund 7,8 Prozent. Die Investitionsquote liegt bei 29,3 Prozent. Rund 15,3 Millionen Euro werden für Investitionsprojekte in die Hand genommen. Außerdem sei es gelungen, aus der laufenden Gebarung einen Überschuss von 2,6 Millionen Euro zu erwirtschaften, sagt Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ).

Stadt Hohenems

Volksschule, Innenstadtgestaltung, Rettungsheim

Investiert wird in verschiedene Bereiche: Rund sieben Millionen Euro sollen im Jahr 2018 in die Volksschule im Schwefel investiert werden. Größter Brocken im Bereich Infrastruktur ist im Jahr 2018 ein weiterer Teil der Innenstadtgestaltung. Mit dem „Baufeld 3b“ gehe die Erneuerung der Innenstadt in ihre finale Phase, sagt Egger. Nach dem neuen Jüdischen Viertel, der Harrachgasse und dem Nordteil der Marktstraße, wird 2018 der südliche Teil der Marktstraße fertiggestellt, wodurch laut Bürgermeister die größte und schönste Begegnungszone des Landes entsteht. Für den Neubau des Rettungsheimes sind 362.800 Euro veranschlagt.

Bildung

• VS Schwefel: 7 Millionen Euro

• Neubau KIGA Erlach: Start der Planung / Baubeginn

Infrastruktur

• innen.stadt.leben, Baufeld 3b: 1,485 Millionen Euro

• Sanierung Erlachstraße: 1,2 Millionen Euro

• Abwasserbeseitigung: 880.100 Euro

• Hochwasserschutz (Schwefel und Leermahd): 481.400 Euro

• Wasserversorgung: 450.300 Euro

• Öffentliche Beleuchtung: 191.100 Euro

• Radwege, Landgraben und Fahrradboxen Bahnhof: 184.200 Euro

Wirtschaft, Instandhaltung & Sicherheit

• Neubau Rettungsheim: 362.800 Euro

• Außerordentliche Instandhaltungen: 219.500 Euro

• Gasthaus Schuttannen: Zubau / Generalsanierung: 95.600 Euro

• Markenprozess: 66.600 Euro

Kultur, Jugend und Vereine

• Jüdisches Museum: 302.700 Euro

• Jugend und Offene Jugendarbeit: 278.500 Euro

• Förderung Kulturvereine: 254.700 Euro

• Musikschule: 244.300 Euro

• Ringareia: 115.000 Euro

• Förderungen Altstadterhaltung: 60.000 Euro

• Bücherei: 56.000 Euro

• Investitionsbeiträge an Vereine: 45.200 Euro

• Ruine Alt-Ems: 30.000 Euro

Sport

• Sanierung und Erweiterung Kunsteisbahn: 1,4 Millionen Euro

• Unterstützung Sportvereine: 197.600 Euro

• Erholungszentrum Rheinauen: 151.500 Euro

Umwelt

• 2 Unterflurbehälter: 53.000 Euro

• Renaturierung Schollenschopf: 34.000 Euro

• Hohenemser klima-cent: 25.700 Euro

• 10 Mitarbeiter-E-Bikes: 25.000 Euro

• Entwicklungskonzept Schuttannen: 20.000 Euro

• Förderung von Fahrradanhängern: 6.000 Euro