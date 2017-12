15-Jähriger baute Autounfall mit Freunden

Ein 15-jähriger Bub hat am Dienstag in Götzis ein altes Auto zerlegt. Er klaute ein Kennzeichen, nahm drei Freunde mit und unternahm eine Spritztour, die aber nach kurzer Zeit in einer Hecke endete.

Der 15-Jährige war mit seinen ebenfalls 15-jährigen Freunden auf der Hauptstraße (L190) in Fahrtrichtung Feldkirch unterwegs. Die Fahrt des Führerscheinlosen dauerte aber nicht lange, als der Bub auf Höhe Kirche rechts abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte zuerst gegen einen Metallsteher und in weiterer Folge gegen die Werbetafel eines Einkaufsmarktes. Der Auto blieb anschließend in einem Pflanzenbeet mit Totalschaden hängen.

Der Lenker und seine drei Mitfahrer blieben bei dem Unfall offensichtlich unverletzt und flüchteten. Sie konnten kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden. Der Lenker wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.