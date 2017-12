Zug in Nenzing musste evakuiert werden

In Nenzing mussten Dienstagabend über 100 Personen aus einem Zug der ÖBB gebracht werden. Der Grund war ein technischer Defekt mitten auf der Strecke. Die Gäste mussten eineinhalb Stunden im Zug ausharren.

Der ÖBB Regionalexpress in Fahrtrichtung Lindau war Dienstagabend wenige Kilometer vor dem Bahnhof Frastanz wegen eines Bremsdefektes mitten auf der Strecke liegen geblieben. Die Betriebsfeuerwehr wurde alarmiert. 20 Feuerwehrmänner rückten daraufhin an. Da es auf der Strecke nicht möglich war, auszusteigen, wurden die Fahrgäste über einen Evakuierungssteg in einen Zug auf dem Nachbargleis gebracht.

Knapp eine Stunde nach der Feuerwehralarmierung wurden die Fahrgäste im Bahnhof Feldkirch in einen extra bereitgestellten Sonderzug gesetzt und bis nach Bregenz gefahren. Der defekte Zug wurde nach Bludenz in die Werkstätte gezogen.