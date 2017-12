Snowboard: Schairer scheiterte bei Cross-Quali

Snowboard-Crosser Markus Schairer ist am Dienstag in der Qualifikation für den Weltcup-Bewerb in Val Thorens gescheitert. Das Out war sehr bitter, da dem Vorarlberger als 34. nur drei Hundertstelsekunden fehlten.

Aufgrund der Witterungsbedingungen wurde nur ein Lauf ausgetragen. Da blieben auch Jakob Dusek, Sebastian Jud, Luca Hämmerle, Julian Lüftner, Hanno Douschan und Nathanael Mahler hängen.

Am Mittwoch im 32er-Finale (Beginn 12.30 Uhr) sind damit mit dem Vorarlberger Alessandro Hämmerle (4.) und dem Wiener Lukas Pachner (11.) nur zwei ÖSV-Fahrer vertreten.