Polizei warnt vor falschen Kollegen

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben. In einem Fall gelang es den Tätern einer Pensionistin im Bezirk Bludenz einen hohen Geldbetrag zu entlocken.

Am vergangenen Wochenende gelang es Betrügern, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, einer Pensionistin einen hohen Geldbetrag stehlen. Bei einem zweiten Fall blieb es nur beim Versuch.

Erst Anruf, dann Besuch der falschen Polizisten

Im Fall der Pensionistin im Bezirk Bludenz hatten die Betrüger erst telefonisch Kontakt mit der Frau aufgenommen und gaben an, dass ihr Name auf einer Liste für potenzielle Einbruchsopfer stehen würde. Dabei erkundigten sich die angeblichen Polizisten nach Wertgegenständen und Bargeld im Haushalt und boten an für eine sichere Verwahrung zu sorgen.

Dabei gelang es den Tätern, dass die Pensionistin ihnen zu einem später vereinbarten Zeitpunkt ihre Ersparnisse mit gab.

Die Polizei rät dringend:

Die Polizei wird am Telefon niemals dazu auffordern, Geld zu beheben oder Schmuck herauszugeben.

Niemals am Telefon sensible Daten bekannt geben!

Im Zweifelsfalle konkret nach dem Namen des Beamten und der Dienststelle fragen und bei der angegebenen Dienststelle anrufen

Dubiose Anrufe unverzüglich bei der zuständigen Polizeidienststelle melden.

Wurden Sie selbst schon zum Opfer eines solchen Anrufes, oder Besuches, melden Sie sich bei der Landespolizeidirektion unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 80 1133.