Seestadt: Baugenehmigung im Jänner möglich

Erst vor kurzem hat die Fachgruppe „See und Stadt und Bregenz“ ein 10-Punkte Programm zur Stadtentwicklung vorgestellt. Nun nimmt der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart Stellung dazu.

Die Gruppe „See und Stadt und Bregenz“, bestehend aus Architekten, Städtebauer, Verkehrsplaner, Soziologen und Historiker spazierten mit den Bürgern durch die Stadt, um den Blick für das Bauprojekt zu schärfen - und legten erst Ende November ein 10-Punkte-Programm zur Bregenzer Stadtentwicklung vor - mehr dazu in Zehn-Punkte-Plan für Bregenzer Zentrum.

Dass sich im Moment in Sachen Seestadt nichts tut, liegt nicht allein am Stopp des Projektes durch die Eigentümer, sondern auch daran, dass noch keine Baugenehmigung vorliegt. Zwei voneinander unabhängige Rechtsgutachten sollen nun von einer Arbeitsgruppe der Stadt unter Vorsitz des Juristen Heinz Bildstein geprüft werden.

Linhart: Bauantrag wird abgearbeitet

Der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) erklärt die derzeitige Vorgehensweise als eine behördliche. Es gebe ein eingereichtes Projekt, auch ein Bauantrag liege vor - diesen gelte es jetzt abzuarbeiten. Hier sei er, der Bürgermeister, aber Behörde und ausschließlich dem Gesetz verpflichtet.

Parallel zum Bauantrag sei auch eine gewerbliche Genehmigung beantragt worden, diese sei schon rechtskräftig genehmigt worden, so Linhart.

Baugenehmigung voraussichtlich im Jänner

Die große Frage sei, wie sich die Stadt als Baubehörde zu verhalten haben. Ob es eine Möglichkeit gebe, im Bauverfahren den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Das werde derzeit geprüft. Der Bürgermeister geht aber davon aus, dass der Bescheid zu erlassen ist.

„Verdichtung ist kein böses Wort“

Für Linhart sei es faszinierend, wie schnell das Thema „Verdichtung“ - fast parallel zur Seestadt - diskutiert worden sei. Bregenz habe einen unheimlichen Druck auf zusätzliche Wohnungen, auf Geschäftsflächen und auch darauf, im Außenraum etwas zu tun.

Heute wisse man, dass „Verdichtung“ an sich kein böses Wort sei, so Linhart, wenn es denn auch im Kontext gesehen werde. Und werde dem Außenraum entsprechendes Gewicht zugesprochen, so sei auch „Verdichtung“ kein Problem. Das zeige sich an Projekten wie zum Beispiel am Kornmarkt. Ihm gebe das in Bezug auf die Seestadt, auch wenn er es nicht konkret machen könne, ein gutes Gefühl, so Bürgermeister Linhart.