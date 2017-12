Betrunken und zu schnell: 21-jähriger hatte Glück

Ein 21-jähriger Autofahrer hatte in der Nacht auf Dienstag in Bregenz Fluh großes Glück. Er war mit seinem Auto gegen einen Laternenmast geprallt und danach rückwärts etwa 100 Meter einen Hang hinunter gestürzt.

Kurz nach 0.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag ereignete sich in Bregenz Fluh ein schwerer Autounfall. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem Auto von Langen bei Bregenz in Richtung Fluh unterwegs, als er erst gegen einen Laternenmast geprallt ist und danach rückwärts, etwa 100 Meter den Hang hinunter gestürzt. Der Mann hatte großes Glück, so die Polizei, er blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Betrunken und zu schnell unterwegs

Auf dieser Straße gilt laut Polizei eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Der Fahrer selbst gab gegenüber der Polizei an, zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, so die Polizei.