Lustenau investiert in Bildung und Mobilität

Der Lustenauer Gemeindevertretung wird am Donnerstag der Budget-Voranschlag für 2018 zum Beschluss vorgelegt. Finanzausschuss und Gemeindevorstand haben bereits grünes Licht für das 80-Millionen-Euro-Budget gegeben.

Rund 20 Millionen Euro wird Lustenau im kommenden Jahr investieren. Dabei fließen 6,5 Millionen Euro ins neue Feuerwehrhaus in der Neudorfstraße, das Mitte nächsten Jahres eröffnet werden soll. Eine weitere Million Euro wird in einen Verkaufsraum, WC-Anlagen sowie die Umgebungsgestaltung am neuen Lustenauer Bahnhof investiert.

Schulcampus ist größtes Bauprojekt

Und in den Schwerpunkt Bildung will die Marktgemeinde kräftig investieren. Allein für den Bau eines neuen Kindergartens im Hasenfeld sind 1,6 Millionen Euro budgetiert. Das größte Bauprojekt der kommenden Jahre wird in Lustenau aber der Schulcampus Rotkreuz mit Volksschule, Sonderpädagogischem Zentrum Kindergarten und Betreuungsmöglichkeiten sein.

Im kommenden Jahr soll dafür der Architekturwettbewerb vorbereitet werden.