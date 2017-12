Altach: Baustart für Südtribüne

Nur wenige Stunden nach dem letzten Heimspiel hat in der Cashpoint Arena in Altach der Bau der neuen Südtribüne begonnen. Eine weitere, überdachte Tribüne mit 2.500 Sitz- und Stehplätze wird in den nächsten Monaten gebaut.

Nur wenige Stunden nach dem letzten Heimspiel war von der alten Südtribüne in der Cashpoint Arena in Altach nichts mehr zu sehen. Viele ehrenamtliche Helfer leisteten schon während der vergangenen Woche ganze Arbeit und am Montagmorgen entfernten sie die letzten Teile der alten Tribüne.

Land trägt Großteil der Kosten von 1,8 Mio. Euro

Der Neubau umfasst eine überdachte Tribüne mit 2.500 Plätzen - davon sind 1.000 Sitzplätze - inklusive einer Eckverbauung. Die 1.500 Stehplätze können bei internationalen Spielen auch zu 850 Sitzplätzen umfunktioniert werden. Der Umbau wird insgesamt 1,8 Millionen Euro kosten. Den größten Teil davon übernimmt das Land Vorarlberg mit 1,3 Millionen Euro.

Die restlichen 500.000 Euro trägt der Verein, so Geschäftsführer Christoph Längle - und sehr groß ist die Vorfreude: „Die Fantribüne ist das Herzstück eines jeden Stadions“, so Längle. Die Fertiggestellung der neuen Tribüne inklusive Eckverbauung Süd-West ist bis April 2018 geplant.