Hangrutsch in Hohenems: Drei Häuser evakuiert

Nach einem Hangrutsch am Sonntagabend in Hohnems sind drei Häuser evakuiert worden. Insgesamt waren 15 Bewohner betroffen. Ein Haus war davor von einem umgestürzten Baum beschädigt worden.

Oberhalb der Haldenstraße in Hohenems geriet der nördliche Berghang kurz vor 18.30 Uhr ins Rutschen. Der Rutsch erstreckte sich über 20 Meter in der Breite und 40 Meter in der Höhe. Dabei wurden Bäume teilweise entwurzelt; ein Wohnhaus wurde durch einen umstürzenden Baum beschädigt.

Evakuierung behördlich angeordnet

Nach einem ersten Lokalaugenschein durch den Landesgeologen wurden drei Häuser evakuiert. Die 15 Bewohner mussten die Nacht bei Verwandten oder Bekannten verbringen.

zurück von weiter

Verletzt wurde niemand, auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die 15 Bewohner konnten am Montagvormittag wieder zurück in ihre Häuser. Der Landesgeologe hat den Rutsch am Montag noch einmal begutachtet und Anweisungen zur Hangsicherung gegeben. Diese Arbeiten haben bereits begonnen.